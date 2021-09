Koen Casteels zag tweede basisplaats stiekem aankomen: "Zodra ik Thibaut zag terugkeren naar Madrid, zei ik tegen mezelf ..."

Goed nieuws voor Koen Casteels: de doelman mag, ter afwezigheid van Thibaut Courtois en Simon Mignolet, tegen Wit-Rusland plaatsnemen onder de lat. Het is nog maar zijn tweede wedstrijd voor de nationale ploeg, maar toch blaakt hij van het vertrouwen.

De 29-jarige goalie van Wolfsburg moest het voorbije EK verstek geven door een blessure: “Ik ben ondertussen weer voor de volle 100% in orde. Ik voel geen pijn en kan vrijuit spelen. Ik ben zeer blij om woensdag mijn tweede cap voor de Rode Duivels te verzamelen”, vertelt hij aan RTBF.

De doelman kende een ijzersterke start van het seizoen met Wolfsburg. Hij moest amper één keer de bal uit het net vissen, en pronkt met zijn club op de leidersplaats. Koen Casteels voelde dan ook aan dat hij eindelijk nog eens zijn kans ging krijgen bij het nationale elftal: "Zodra ik zag dat Thibaut terugging naar Madrid, zei ik tegen mezelf dat ik mijn kans zou krijgen. Ik miste het WK in 2014, en nu ook het EK in 2020. Maar ik doe mijn uiterste best om de groep te helpen, de rest is niet aan mij.”

Vooralsnog kwam de ex-doelman van KRC Genk nog maar één keer in actie voor België, dat deed hij op 8 oktober 2020 tijdens het Nations League-duel tegen IJsland. Toch straf, want hij is misschien wel één van de beste keepers in de Bundesliga, vindt ook de bondscoach: "Zegt Roberto Martinez dat ik de beste keeper van de Bundesliga ben? Dat zei de vorige coach ook. Maar het is fijn om dat van je trainer te horen. Dat betekent dat ik goede indrukken op hem achterlaat."