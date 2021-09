Matchwinnaar Dennis Praet vat het bondig samen: "Drie punten en terug naar België"

Dennis Praet tekende met een overhoekse schuiver voor het enige doelpunt van de wedstrijd. België haalde het in spaarstand op bezoek bij Wit-Rusland (0-1).

Voor de camera van VTM gaf Dennis Praet, die tot Man van de Match werd verkozen, zijn visie op de flauwe wedstrijd van de Rode Duivels. "Het was moeilijk, de omstandigheden waren niet ideaal. We hadden het lastig tegen deze defensieve tegenstander, we vonden de ruimtes niet."

De middenvelder van Torino wist waar het schoentje knelde. "Ik denk dat we te veel wilden forceren in aanvallend opzicht. We moesten geduldiger zijn en de bal meer het werk laten doen."

Ondanks de matige prestatie kwamen de Belgen niet in de problemen tegen een bij momenten potig Wit-Rusland. Missie volbracht, aldus Dennis Praet. "Laat ons de drie punten onthouden en terugkeren naar België", vat Praet het samen.