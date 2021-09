Officieel: Ex-aanvaller Anderlecht verlaat Serie A en trekt naar Turkije

Het nieuws hing al een geruime tijd in de lucht, maar is nu ook officieel. Stefano Okaka heeft een nieuwe uitdaging beet. Hij verlaat Udinese en kiest voor Istanbul Basaksehir.

Na 75 optredens en 18 doelpunten trekt hij de deur van Udinese en de Serie A achter zich dicht. Hij was er namelijk de laatste tijd op de bank terechtgekomen. Stefano Okaka hoopt in Turkije opnieuw een vaste plaats in de basis te kunnen forceren.

In het verleden kende de inmiddels 32-jarige Italiaan nog een periode bij Anderlecht. Hij kwam toen 49 keer in actie voor paars-wit, daarin was hij goed voor 17 doelpunten en 4 assists.