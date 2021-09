Saelemaekers legt Meunier het vuur aan de schenen: "Vooral mijn goal tegen Tsjechië maakt me trots"

Alexis Saelemaekers werd door de fans van de Rode Duivels verkozen tot 'Devil of the Game'. De flankspeler heeft zijn visitekaartje afgeleverd.

Op de positie van Saelemaekers lopen nogal wat concurrenten rond: Meunier, Castagne, Foket... Hij moest dus zijn kans pakken en deed dat ook. "Over de drie matchen heb ik toch iets kunnen laten zien. Ik heb een goeie voorbereiding met Milan gedaan. Ik was klaar mentaal en fysiek en heb geprobeerd het maximum te geven. Ik ben heel content", klonk het.

"Ik heb een assist in deze match en een goal in de vorige match. Vooral mijn goal tegen Tsjechë maakte me heel trots. België is de nummer 1 van de wereld. We hebben veel grote spelers, de plaatsen zijn duur. Iedereen geeft zich honderd procent. Dat pusht de groep naar boven."

En nu? De Final Four van de Nations League? Zal hij daar ook in de selectie zitten? "Dat moet je aan de trainer vragen. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Ik geef altijd alles om aan hem te tonen dat ik de capaciteiten heb om erbij te zijn. Ik wacht nu de keuzes van de bondscoach af en ik zal die respecteren."