Laporta hard tijdens voorstelling Luuk de Jong: "Volgende transferperiode weer normaal"

Donderdag stelde FC Barcelona Luuk de Jong voor aan het grote publiek, al werd er vooral niet over de Nederlander gesproken.

Over één ding is Joan Laporta heel duidelijk. Dit seizoen wordt geen overgangsjaar voor FC Barcelona. “We hebben een geweldige ploeg en we zullen gaan strijden om te winnen”, vertelde de voorzitter.

Een duidelijke boodschap voor de fans die twijfelen. “Een nieuwe fase in de geschiedenis van Barcelona begint. We hebben een team met zeer getalenteerde spelers, die weten wat er nodig is om te winnen en zeer gemotiveerd zijn. Ze hebben de steun nodig van ons als clubleiding en van de supporters. Met die steun zullen we gaan strijden om prijzen te winnen.”

De afgelopen transferperiode was volgens Laporta de moeilijkste uit de clubgeschiedenis. “Complimenten aan de technische leiding, die ervoor heeft gezorgd dat Barcelona weer een competitief team heeft. Ze hebben hard moeten werken aan uitgaande transfers en salarisverlagingen. Nu zitten de uitgaven weer op tachtig procent, terwijl deze op 110 procent zaten toen we voor het eerst de problemen communiceerden. Dit betekent dat we in de volgende transferperiode weer meer normaal kunnen handelen.”