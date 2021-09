Moeskroen maakt selectie bekend voor dit weekend en rekent voor het eerst op Teddy Chevalier

Eén van de meest bizarre transfers in de afgelopen transferperiode was ongetwijfeld het vertrek van Teddy Chevalier bij KV Kortrijk. De kapitein van de Kerels besloot om bij Moeskroen in 1B aan de slag te gaan.

Net aangekomen en direct betrokken? Teddy Chevalier tekende in de laatste dagen van de mercato bij Excel Mouscron en hij profiteerde van de internationale onderbreking om zijn eerste minuten te spelen in een vriendschappelijke wedstrijd. Hij maakt deel uit van de selectie voor de trip naar Deinze op vrijdagavond. Na een mislukte start in 1B (0 op 9) zal de Belgische club proberen haar eerste punten te pakken dit weekend. Deinze is met 5 op 9 echter uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Chevalier weet dus wat hem te doen staat. Selectie Moeskroen: Nick Gillekens – Martin Delavallee – Parfait Mandanda – El Hadji Gueye – Jeremy Taravel – William Simba – Christophe Lepoint – Eric Bocat – Ismael Sow – Christophe Diandy – Calvin Dekuyper – Clément Tainmont – Jason Bourdouxhe – Olivier Myny – Lucas Ribeiro – Teddy Chevalier – Zakaria Atteri – Virgiliu Postolachi – Adrien Giunta.





