Problemen zijn nog niet van de baan voor Jérémy Doku: flankaanvaller blijft kampen met dijbeenblessure

Jérémy Doku maakte een leuke indruk voor de Rode Duivels op het Europees Kampioenschap, maar het seizoensbegin is in het water gevallen voor onze jonge landgenoot.

Jérémy Doku kwam dit seizoen wel al vier keer in actie voor het Franse Stade Rennes, maar daarna kreeg hij last van een dijbeenblessure. Daardoor zat hij de voorbije dagen ook niet in de selectie van de Rode Duivels.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn de problemen echter nog niet van de baan voor Doku. Zo zou hij ook de komende drie wedstrijden van Stade Rennes moeten missen door zijn dijbeenblessure. De Rode Duivel had zijn seizoensbegin ongetwijfeld anders voorgesteld.