Nainggolan deelt speelgoed uit aan zieke kinderen: "Fijn om eens op een positieve manier in het nieuws te komen"

Radja Nainggolan ging gisteren speelgoed uitdelen in het ZNA Koningin Paolo Kinderziekenhuis in Antwerpen. De middenvelder van Antwerp maakte heel wat kindjes blij met de cadeautjes.

Nainggolan deed dat op vraag van vzw STISA, dat al jaren het initiatief neemt om speelgoed uit te delen aan zieke kinderen. "Toen ik de vraag kreeg om dit te doen, heb ik geen seconde getwijfeld", zei Nainggolan aan HLN. "Het is fijn om eens op een positieve manier in het nieuws te komen, he."

Wat de buitenwereld vindt, boeit me niet

Nainggolan verwees daarmee naar de commotie nadat hij tegengehouden werd voor te snel rijden onder invloed. "Mensen praten gemakkelijker en liever over negatieve dingen. Wat gebeurd is, is gebeurd. En ik zal er voor zorgen dat het in de toekomst niet meer zal gebeuren. Maar wat de buitenwereld daarvan vindt, boeit me niet, echt, daar haal ik mijn schouders eens voor op."

"Ik weet dat ik een voorbeeldfunctie heb ten opzichte van mijn kinderen. De fouten die ik heb gemaakt, zijn besproken binnen mijn gezin. En ik zal betalen voor mijn fouten. Maar het feit dat ik fouten maak als mens, wil niet zeggen dat ik een slechte vader ben."