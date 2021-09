🎥 Buitenaards tijdens, emotioneel na de wedstrijd: Lionel Messi laat tranen de vrije loop

Het was de zoveelste historische avond in de carrière van Lionel Messi. Na zijn drie doelpunten tegen Bolivia heeft Messi nu 79 keer gescoord voor Argentinië. Hiermee wipt hij over Pelé als vlotst scorende international van Zuid-Amerika. Pelé scoorde 77 keer in het shirt van Brazilië.

Mooi tafereel nog na afloop van de partij tegen Bolivia. Voor het eerst na de Copa America speelden Messi en co voor eigen publiek. Na de wedstrijd toonde Messi de trofee aan het uitgelaten publiek. Hij liet daarbij de tranen de vrije loop.

Video of the day. Leo Messi crying tears of joy after finally celebrating Copa America with Argentinian people. 🇦🇷🏆 #Messi



…and yes, it’s even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ