Het spel van KV Mechelen is een voorbeeld voor Kompany: "Zo wordt modern voetbal gespeeld"

KV Mechelen heeft zijn voetbal teruggevonden de laatste twee wedstrijden. Veel pressing, goeie combinaties en een collectief dat er staat. Vincent Kompany analyseerde Malinwa en ziet ze "modern voetbal spelen".

Kompany weet dat hij op zijn hoede moet zijn voor KV Mechelen. De ploeg kan bij momenten een heel grote druk ontwikkelen en kansen bij de vleet creëren. "Ze spelen slim en goed voetbal", aldus Kompany. "Het is zo'n ploeg waarbij je ziet dat er over elk detail van het spel wordt nagedacht en aan gewerkt wordt. Er zijn duidelijke patronen."

Maar KV Mechelen is ook een voorbeeld van waar Kompany met Anderlecht naartoe wil: een collectief waarin individuen kunnen uitblinken. "Het collectief is heilig voor mij. Kijk, modern voetbal wordt met elf spelers gespeeld in elke fase van de match. Mechelen is een ploeg die dat doet. Het is een tegenstander die veel kansen creëert en altijd voor dreiging zorgt."