Bayern München wint topper in Duitse Bundesliga en lijkt klaar voor clash met Barcelona in Champions League

Woensdag neemt Club Brugge het op tegen PSG in de groepsfase van de Champions League maar ook daags voordien wacht er een prachtige affiche: FC Barcelona tegen Bayern München. Bij wijze van voorbereiding moest Bayern op bezoek bij Leipzig in de Duitse Bundesliga.

RB Leipzig, vorig seizoen nog vice-kampioen in Duitsland, begon met heel wat twijfels en een 3 op 9 aan de wedstrijd tegen hun ex-coach bij Bayern München.

Lewandowski toonde zich de voorbije weken al duchtig door in elke partij waarin hij startte ook te scoren. In 6 duels was hij goed voor 10 doelpunten (club en land opgeteld) en ook tegen Leipzig deed de Pool er een doelpuntje bij. Na een kwartier trapte hij een strafschop feilloos om.

🔥 | Robert Lewandowski staat na 12 minuten alweer op het scorebord! 👏 #RBLFCB pic.twitter.com/2Ns6j5KBsn — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 11, 2021

Het was al snel duidelijk dat Bayern geen problemen zou hebben met RB Leipzig, het ontbrak enkel doelpunten. In de tweede helft zorgen Musiala en Sané voor een comfortabele 3-0 voorsprong. Ook Choupo-Moting pikte in de blessuretijd nog zijn doelpuntje mee.

De eerredder van Laimer zou normaal gezien amper vermeld worden maar het knappe afstandsschot willen we u toch niet onthouden: