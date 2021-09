Atlético Madrid wint pas in minuut 99 (!!) van Landry Dimata en co, ook Yannick Carrasco aan het kanon

Voor de supporters van Atlético was het een blij weerzien met Antoine Griezmann. De Franse spits mocht bij zijn debuut meteen voorin plaatsnemen naast die andere ex-spits van FC Barcelona, Luis Suarez. Het werd wel een zeer lastige verplaatsing naar Espanyol ... .

Ook Yannick Carrasco nam plaats op de linkerflank. Bij Espanyol begon Landry Dimata op de bank. Vanop de bank zag de ex-spits van RSCA zijn concurrent een belangrijke rol opeisen. Op slag van rust bracht Rau De Thomas de promovendus verrassend op voorsprong.

De Spaanse landskampioen moest dus na rust reageren, maar deed dat ook meteen via Thomas Lemar. Het doelpunt van de Franse aanvaller werd wel afgekeurd, dus moesten de Madrilenen nog steeds bijzonder veel werk opknappen.

Uiteindelijk was het Yannick Carrasco die de bordjes weer op gelijke hoogte hing. De Rode Duivel hield enkele verdedigers aan de praat. Na heel wat kappen en keren vond hij toch nog het net. Tien minuten voor tijd kwam Dimata tussen de lijnen.

😤 | Yannick Carrasco vecht zich een weg door de Espanyol-verdediging! 💪🇧🇪 #EspanyolAtleti pic.twitter.com/R6heIaDG7s — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2021

Beide ploegen leken elkaar in bedwang te houden, maar de bezoekers namen in het slot alsnog afstand. In minuut 99 schonk Thomas Lemar Atlético alsnog de volle buit. De Franse interlational ging op wandel door de verdediging. Hij zocht even kort de combinatie op met Carrasco en knalde de bal in het doel, al hielp de doelman ook wel een handje.