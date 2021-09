Cristiano Ronaldo klapt uit de biecht na terugkeer naar Old Trafford: "Ik was super nerveus"

Zaterdag beleefde Cristiano Ronaldo een fantastische terugkeer naar Old Trafford. De Portugese superster trok Manchester United met twee doelpunten over de streep. Achteraf verklaarde hij opnieuw zijn liefde voor de club, maar sprak hij ook over zenuwen.

Het werd een dolle middag in Manchester. Het elftal van Solskjær versloeg Newcastle United met 4-1 en het publiek mocht ook al tweemaal de welbekende viering van CR7 uit volle borst mee roepen.

Opvallend: ook een ster zoals Cristiano Ronaldo heeft weleens last van zenuwen: “Toen ik aan de wedstrijd begon was ik super nerveus, misschien is het niet opgevallen? Mijn ontvangst hier was wel ongelooflijk. Maar ik kom om wedstrijden te winnen”, vertelde hij na de wedstrijd.

Het sprookje is alleszins rond. De ex-aanvaller van Real Madrid en Juventus is blij om terug te zijn in de Premier League: “Ik zal alles geven om de fans trots op me te maken. Iedereen weet dat het voetbal in Engeland anders is. Ik heb overal gespeeld maar dit is het meest bijzondere. Ik hoor bij Manchester. Daarom ben ik teruggekomen.”

Uiteraard beschikt hij nog steeds over de nodige ambities: “We hebben een fantastisch team, jong en dat met een goede coach. Maar we moeten vertrouwen winnen. We moeten nu volwassen worden als we de Premier League en de Champions League willen winnen. Ik denk dat we goed op weg zijn.”