🎥 Eden Hazard krijgt een smerige trap te verwerken, dader komt weg met slechts geel

Het is altijd even de adem inhouden als Eden Hazard over de grond rolt, dat was ook tijdens het duel met Celta De Vigo het geval. Hij werd namelijk het slachtoffer van een roekeloze tackle. Al een geluk voor Real Madrid en de Rode Duivels kon hij nadien gewoon voort.

De aanvoerder van de Rode Duivels begon opnieuw aan de aftrap bij Real Madrid. Vlak voor rust kreeg hij wel een zeer stevige tik te verwerken. Jeison Murillo ging smerig door op Eden Hazard. De verdediger van Celta De Vigo kwam niet alleen veel te laat, maar zette zijn voet ook nog bewust op kniehoogte. De scheidsrechter twijfelde niet en trok meteen een geel karton, al lijkt hij daar wel zeer goed mee weg te komen ... . 😤 l Verdiende deze tackle op Eden Hazard een rode kaart? 🧐 #RealMadridCelta pic.twitter.com/LSND17QuMG — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2021 Celta De Vigo kwam tweemaal op voorsprong. Eerst via Santi Mina en daarna kwam, nadat Karim Benzema eerst nog gelijkmaakte, ook de naam van Cervi op het scorebord. In de tweede helft vond Benzema opnieuw de weg naar het doel, en sindsdien nam Real Madrid de wedstrijd helemaal over. Nadat Vinicius zijn ploeg op het uur de 3-2 voorsprong bezorgde, werd Eden Hazard vervangen door nieuwkomer Eduardo Camavinga. En die miste zijn debuut niet. Na amper vijf minuten opende de jonge Fransman zijn rekening voor de Madrileense ploeg. Karim Benzema legde uiteindelijk vanop de stip de 5-1 eindstand vast.