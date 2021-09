Mohamed Salah scoort zijn 100ste doelpunt in de Premier League

Salah verdeelde zijn doelpunten op het hoogste niveau in Engeland nogal onevenredig. In 2014 was hij tweemaal trefzeker namens Chelsea, de overige 98 doelpunten maakte hij allemaal in dienst van Liverpool.

Slechts vier spelers in de Premier League-historie kwamen sneller tot de honderd doelpunten dan Salah. Alan Shearer (124 wedstrijden), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) en Thierry Henry (160) bereikten eerder deze mijlpaal dan Salah, die feest kon vieren in zijn 162ste Premier League-wedstrijd.

