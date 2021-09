Penaltyfestival in Bergamo: Atalanta onderuit tegen Fiorentina

In de Italiaanse Serie A namen Atalanta en Fiorentina het tegen elkaar op in een interessant duel op zaterdagavond.

Bij Atalanta was er in de basiself maar plaats voor één oude bekende van de Jupiler Pro League: voormalig Racing Genk-speler Joakim Maehle haalde de aftrap. Ruslan Malonisvskyi begon op de bank en kwam na 50 minuten tussen de lijnen.

Atalanta had na 2 speeldagen 4 op 6 maar had wel wat te bewijzen. De 1-2 overwinning op de openingsspeeldag bij Torino kwam er pas in de laatste minuut en op de vorige speeldag speelde Atalanta 0-0 tegen het bescheiden Bologna.

Het werd een heus doelpuntenfestijn in Bergamo waarbij de bezoekers uit Firenze aan het langste eind trokken met 1-2. Elk doelpunt kwam er vanop de elfmeter.

Al wilde Atalanta-coach Gasperini niet toegeven dat elke penalty ook correct toegekend was: