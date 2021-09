Voor de confrontatie tussen Barcelona en Bayern: "Barça is eigenlijk failliet"

Vanavond spelen Barcelona en Bayern München tegen elkaar. Voorafgaand is er alvast wat olie op het vuur gegooid door Uli Hoeness, erevoorzitter van de Duitse topclub. Hoenesss zei dat het financiële beleid van de Catalanen eigenlijk een schande is.

Vorig jaar kwam Barcelona naar buiten met een schuld van 1,35 miljard euro. "Barcelona is eigenlijk failliet", concludeert Hoeness in een radio-interview met Bayern1. "Als Barcelona een Duitse club zou zijn, dan was de zaak allang voor de rechter gekomen."

Barcelona is geen voorbeeld meer voor de rest van Europa vindt hij. "De club dient niet langer als rolmodel voor ons. David Alaba zei ooit tegen mij: 'Het is een droom om ooit voor Barcelona te kunnen spelen'. Ik zei toen gelijk: 'Wil je in onderhandeling met de voorzitter of de curator?"

De bezuinigingen door Messi en Griezmann te laten gaan, vindt hij ook niet voldoende. "Laat duidelijk zijn dat ik vind dat clubs altijd de grenzen moeten opzoeken. Maar als het op financieel gebied niet mogelijk is, dan moet je ook gewoon kunnen zeggen: 'Nee, dit gaan we niet doen'. Dan win je maar een keer niet de Champions League", aldus Hoeness.