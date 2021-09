Eén Rode Duivel opgenomen in het team van de week in de Champions League

Thibaut Courtois speelde een sterke wedstrijd op het veld van Inter en WhoScored.com heeft hem daar ook voor beloond. Zo staat de doelman van de Rode Duivels ook in het doel van het team van de week in de Champions League.

De andere spelers in het team van de week van WhoScored.com zijn Cancelo (Manchester City), Upamecano (Bayern München), Otamendi (Benfica), Cristiano (Sheriff), Bellingham (Dortmund), Goretzka (Bayern München), Freuler (Atalanta Bergamo), Ngamaleu (Young Boys Bern), Haller (Ajax) en Lewandowski (Bayern München).

