Jan Vertonghen blijft contact houden met Ajax-ploegmaten: "Geweldige voetbalintelligentie"

Jan Vertonghen en Ajax Amsterdam, het blijft een bijzondere relatie die de twee met elkaar hebben.

Vertonghen volgt vooral zijn goede vriend Daley Blind op. Door de afwezigheid van Tagliafico speelde hij de voorbije matchen weer meer. Ondanks het feit dat hij niet veel snelheid in zich heeft, laat hij zich toch duidelijk gelden in de ploeg.

"Met zijn ervaring, zijn slimheid, zijn inspeelpass en zijn voetballend vermogen kan hij alles en lost hij heel veel op", zegt Vertonghen over Blind bij Ajax TV.

Vertonghen haalt ook een anekdote op. "Ik kan me herinneren dat we met Tottenham Hotspur tegen Manchester United speelden en dat we dan zeiden: onze rechtsbuiten is supersnel en technisch, maar Daley stopt hem gewoon af. Dat doet hij nog steeds. Hij heeft een geweldige voetbalintelligentie."