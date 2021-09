Denayer staat voor de maanden van de waarheid: "Relatie is nog steeds gezond"

Het contract van Jason Denayer loopt eind dit seizoen af bij Olympique Lyon, maar daar is de Rode Duivel niet echt mee bezig.

Op dit moment is er nog geen beslissing over een contractverlenging tussen Olympique Lyon en Jason Denayer.

"Mijn contractsituatie stoort me niet. Ik voel me supergoed bij de club", verklaarde hij tijdens de persconferentie. "Ik zou graag bijtekenen. Er zijn gesprekken gaande, maar het kan dat we nog wat meer tijd nodig zullen hebben. Onze relatie is nog steeds gezond."

Denayer speelt sinds de zomer van 2018 bij de Franse ploeg. Hij is er een stevige steunpilaar.