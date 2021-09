Flankaanvaller keert zondag terug naar de Bosuil: "Wordt speciaal moment voor mij, ik heb er nooit kans gekregen"

Seraing maakt zich op voor de lastige verplaatsing naar Antwerp. Voor flankaanvaller Antoine Bernier belooft het alvast een speciale wedstrijd te worden.

Vorig seizoen had Bernier een groot aandeel in de promotie van Seraing naar 1A. Op de derde speeldag viel hij in het duel tegen Anderlecht geblesseerd uit. Hij miste twee duels en moest daarna tevreden zijn met twee korte invalbeurten. In de 0-3 zege tegen Lokeren-Temse eerder deze week speelde de 24-jarige winger de ganse partij. "Pff, dat deed deugd, na meer dan een maand nog eens negentig minuten voetballen. Goed voor het ritme en het vertrouwen. Ik heb hard gewerkt om er terug te staan", aldus Bernier.

© photonews

Dit weekend trekt Seraing naar Antwerp, een van de ex-clubs van Bernier. "Het wordt een speciale match voor mij. Ik hoop minuten te maken. Ik kreeg nooit mijn kans bij Antwerp terwijl ik me er wel klaar voor voelde. Ik speelde mee in vriendschappelijke wedstrijden, maar voor het overige moest ik bij de beloften opdraven. Uiteraard was het een sterke kern, met jongens als Refaelov en Mbokani. Samen met een vijftal andere jongens werd ik koudweg teruggezet naar de B-kern, zonder enig perspectief om terug te keren bij de A-kern", besluit Bernier.