Geen goed nieuws uit Madrid: Ancelotti heeft grote zorgen met Eden Hazard

Tegen Inter Milan in de Champions League kwam Eden Hazard niet in actie. Blijkbaar is er toch meer aan de hand.

Real Madrid won met 0-1 in de Champions League van Inter Milan. Eden Hazard speelde niet en dat is blijkbaar niet alleen een sportieve keuze. Volgens trainer Carlo Ancelotti heeft de Rode Duivel last van een blessure aan de knie. De kans dat Hazard veel zal spelen in de topper tegen Valencia lijkt nu al niet groot. “Hazard speelde eerder deze week niet op Inter omdat hij wat last heeft van de knie”, klonk het op de persconferentie van Ancelotto. “Ook gisteren ondervond hij nog ongemak. Hazard is niet 100 procent en twee matchen op rij spelen is moeilijk voor hem.”





