Invaller Diatta en AS Monaco blijven in Franse topper steken op een gelijkspel na dol slot

Zondagmiddag namen Nice en AS Monaco het in de Ligue 1 tegen elkaar op. Bij de bezoekers liet Krepin Diatta zich eerder deze week in de Europa League nog opmerken met een belangrijk doelpunt.

Al kon de ex-speler van Club Brugge er niet meteen een vervolg aan breien. Ondanks zijn belangrijke treffer moest hij op bezoek bij Nice opnieuw plaatsnemen op de bank. De 22-jarige Senegalees zag zijn ploeg via Aleksandr Golovin vroeg op voorsprong komen. De Monegasken konden de drie punten na een dramatische start aan de competitie goed gebruiken. Maar Nice ging er twintig minuten voor tijd over na treffers van Andy Delort en Hichem Boudaoui. Al een geluk voor Niko Kovac hing aanvoerder Ben Yedder de bordjes vanop de stip snel weer op gelijke hoogte. In het slot kon de thuisploeg een penalty niet verzilveren. Ondanks het felbevochten puntje blijft AS Monaco in het sukkelstraatje. Het staat in de stand pas op een dertiende plaats. Krepin Diatta, die voor veel geld het Jan Breydelstadion verliet, krijgt zijn stempel nog niet op zijn elftal gedrukt.