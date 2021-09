Sterren van PSG (met Di Maria ditmaal) kunnen in extremis pas winnen van Lyon

Ondanks de aanwezigheid van de beste spelers ter wereld, lukt het PSG niet om te overtuigen met goede resultaten.

Eerder deze week werd er nog gelijkgespeeld tegen PSG, zondagavond moesten de sterren van de Parijse club het opnemen tegen Lyon. Een topper normaal gezien, ware het niet dat Lyon met 8 op 15 niet echt op dreef was.

Toch kwamen de bezoekers op voorsprong via Lucas Paqueta. De aanvallende middenvelder bracht Lyon na 54 minuten op voorsprong en dreigde PSG het eerste puntenverlies van de competitie doe te dienen.

Tien minuten later kwam Mbappé ten val in de zestienmeter waarna de scheidsrechter naar de penaltystip wees. Neymar zette zich achter de bal en zette de elfmeter om.

Het liep niet echt van een leien dakje voor PSG waarna Pochettino ingreep en Lionel Messi eraf haalde, wat niet echt naar volle goesting was bij de Argentijn.

Le vent de Leo Messi à Pochettino, à sa sortie. 👀 #PSGOL pic.twitter.com/DYJjencpZC — Actu Foot (@ActuFoot_) September 19, 2021

Net wanneer het erop leek dat Lyon net als Club op een punt afstevende tegen PSG, bracht Icardi met een kopbal PSG op voorsprong in de 94e minuut. Ondanks een magere start in de Champions League, blijft PSG dus met 18/18 feilloos presteren in de Ligue 1.