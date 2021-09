Europese topclubs mogen goudhaantje vergeten: 'Barça verlengt in alle stilte contract van Fati én knoopt meteen nieuwe gesprekken aan'

FC Barcelona onderhandelt momenteel met Ansu Fati over een nieuwe overeenkomst. In de tussentijd liggen de andere Europese topclubs op de loer. Maar gehaast lijken de Catalanen niet.

Tot op vandaag was alles en iedereen in de waan dat het contract van Ansu Fati op het einde van het seizoen zou aflopen. Met andere woorden: FC Barcelona zou op die manier één van dé absolute diamanten van La Masia gratis zien vertrekken.

SPORT weet echter dat dat niet het geval is. In het huidige contract van Fati heeft Barça immers de mogelijkheid om de overeenkomst éénzijdig met twee seizoenen te verlengen in ruil voor een bonus van 55.000 euro. Dat is inmiddels gebeurd.

Eénzijdige verlenging én constructieve gesprekken

Bovendien laat de Catalaanse sportkrant weten dat de gesprekken tussen beide partijen constructief verlopen. Barcelona ziet in Fati namelijk dé draaischijf voor de komende seizoenen. Die andere Europese topclubs leggen hun boontjes best elders te weken.