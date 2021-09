🎥 Cyriel Dessers scoort tegen PSV en wordt 'gedoopt': "Ik denk dat hij me wilde feliciteren, hoor"

Feyenoord bezorgde PSV in eigen huis het eerste puntenverlies van het seizoen. De Rotterdammers haalde zwaar uit in Eindhoven: 0-4 werd het, met dank aan een assist en doelpunt van invaller Cyriel Dessers.

De Genk-huurling van Racing Genk viel zeven minuten voor affluiten in, bij een stand van 0-2. Nauwelijks een minuut later schotelde Dessers Toornstra de 0-3 voor, in blessuretijd zorgde Dessers zelf voor het orgelpunt.

Dessers ging zijn eerste doelpunt in het Feyenoord-shirt uitgebreid vieren aan de hoekschopvlag. Dit tot ongenoegen van een deel van de PSV-aanhang, die de spits op een bierdouche trakteerde en weinig fraaie woorden toeriep.

Dessers kon er smakelijk om lachen, zo bewijzen onderstaande tweets.

De biergooier is leuk, maar deze ook wel hoor😅 beetje een Renaissance-schilderij😂 pic.twitter.com/AnsR6Jl6iK — Cyriel Dessers (@CyrielDessers) September 19, 2021