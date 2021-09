Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 8!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Simon Mignolet. Hij pakte uit met een absolute wereldsave, maar stond vooral de hele wedstrijd héél puik te keepen en zorgde zo voor drie punten voor zijn team. Verdediging Achterin kiezen we voor een aantal sterke beren. Niet voor het eerst dit seizoen speelde Cuesta een prima partij bij Genk, terwijl ook De Laet opnieuw van zich liet spreken namens Antwerp. Capon was dan weer de held van Oostende. Middenveld Op het middenveld zorgde Vandendriessche met heel wat duelkracht, terwijl De Ketelaere de bakens verzette voor Club Brugge en Al-Tamari bedrijvig was bij OH Leuven. Lapoussin zorgde voor de draagkracht op het middenveld van Union. Aanval Voorin vielen de sterke dribbels en het doelpunt van Storm op, terwijl Frey matchwinnaar was voor Antwerp en Onuachu opnieuw heel belangrijk was voor KRC Genk. Dat levert dan onderstaand elftal op: