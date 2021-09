"Nederlandse assistent voor Vincent Kompany bij Anderlecht"

Will Still is nog altijd de gedoodverfde kandidaat om de T2 van Vincent Kompany te worden bij Anderlecht. Daarnaast is paars-wit nog op zoek naar een assistent. Daarbij kijkt men in de richting van Willem Weijs.

Update 15u22: Diverse Nederlandse media melden dat er een akkoord is gevonden tussen Anderlecht en Willem II. Willem Weijs wordt de nieuwe assistent van Kompany bij Anderlecht. ********************************************************************************************************************** Willem Weijs (34) is momenteel aan de slag bij de U21 van Willem II, maar was eerder ook interim-trainer bij het eerste elftal van NAC Breda. Daar werkte hij samen met Jelle ten Rouwelaar, huidig keepertrainer bij Anderlecht. Voorheen was Weijs actief als jeugdcoach bij PSV en Ajax. Niet onbelangrijk: naast heel wat ervaring beschikt Weijs over het broodnodige pro licence-trainersdiploma, iets wat Vincent Kompany (en Will Still) niet in hun bezit hebben.