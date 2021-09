Wittebroodsweken bij PSG geen succes voor Lionel Messi: out met knieblessure

Het is vooralsnog geen droomhuwelijk tussen Lionel Messi en PSG. De Argentijnse steraanvaller zoekt naar zijn beste vorm en moet nu ook verstek geven voor de competitiewedstrijd van woensdag tegen Metz.

Afgelopen zondag werd Lionel Messi een kwartier voor tijd naar de kant gehaald in de topper tegen Olympique Lyon. De Argentijn vedette was daar duidelijk niet mee gediend. Messi zag vanop de bank hoe Icardi diep in blessuretijd voor de winnende treffer zorgde (2-1).

Dinsdag maakten de Parijzenaars bekend dat Messi in de wedstrijd tegen Lyon een botkneuzing aan de knie opliep. Hierdoor moet de Argentijn verstek geven voor de competitiewedstrijd van woensdag tegen Metz.

Na zes speeldagen heeft PSG nog steeds een perfect rapport in de Ligue 1.