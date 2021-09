OFFICIEEL: Barcelona versterkt zich met groot Turks talent

FC Barcelona heeft zich versterkt met Emre Demir, een aanvallende middenvelder, die één van de grootste Turkse talenten is van dit moment.

Emre Demir tekent een contract tot midden 2027 startend vanaf volgend seizoen. In zijn contract is een ontsnappingsclausule van 400 miljoen euro opgenomen. De middenvelder zal in eerste instantie aansluiten bij Barcelona B, waarna hij op termijn de overstap naar het eerste elftal maakt. 'Emre Demir is een talentvolle linksbenige aanvallende middenvelder die ook overal in de aanval kan spelen', schrijft Barcelona op zijn website.

Demir is de jongste doelpuntenmaker ooit in de Süper Lig. Hij was 15 jaar en 299 dagen oud toen hij in 2019 scoorde tegen Gençlerbirligi. In totaal speelde hij 31 officiële duels voor Kayserispor, waarvan tien als basisspeler. Hij was goed voor drie goals en één assist. .