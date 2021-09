Napoli heeft voorlopig Dries Mertens niet nodig om te winnen

Napoli won in Genua bij Sampdoria (0-4) en heeft nu 2 punten voorsprong op beide Milanese rivalen. Zo blijft het als enigste met het maximum van de punten in de Serie A.

Victor Osimhen zette Napoli al vroeg op voorsprong. De Nigeriaan scoorde na 10 minuten. Nog voor rust maakte Fabián Ruiz er 0-2 van. Beide treffers werden voorbereid door Lorenzo Insigne.

Na de hervatting liep de club uit Napels snel verder uit, door treffers van opnieuw Osimhen en Piotr Zielinski. Nu was Hirving Lozano twee keer verantwoordelijk voor de assist.

Het is voor de derde keer dat Napoli de eerste vijf wedstrijden van het seizoen in de Serie A wint. In 1987 en 2017 gebeurde dat ook. In beide seizoenen eindigde de club als tweede.

Mertens werd na het EK van deze zomer geopereerd aan zijn schouder. Een tijdje terug heeft hij de groepstrainingen hervat bij Napoli en hopelijk kan hij snel terug aanpikken voor de wedstrijden. Al zal hij moeten knokken voor zijn plaats want Napoli draait uitstekend op dit moment.