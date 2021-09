Ook KBVB niet opgezet met plannen FIFA: "Nog meer belasting voor onze topspelers"

De UEFA kantte zich al tegen de plannen van de FIFA om elke twee jaar een WK te organiseren. En ook bij de KBVB vinden ze dat geen al te best plan. CEO Peter Bossaert legt uit...

Bossaert ziet er ook een devaluatie van de trofee in. “Een WK moet een uniek karakter hebben, en dat is nu om de vier jaar. Met afgewisseld om de vier jaar een EK krijg je de cadans van om de twee jaar een prestigieuze trofee te kunnen winnen in een groot toernooi", zegt hij in HLN. "Maar hoe uniek zou dat dan nog zijn bij een jaarlijkse cyclus, blijft dat die fantastische trofee die iedereen begeert? Wij denken dat de trofee een schaars goed mag blijven.”

Maar Bossaert denkt ook aan de spelers. “Je gaat in de zomermaanden nog meer wedstrijden krijgen met nog meer belasting van onze topspelers”, zegt hij. “Het is nu al moeilijk om grote toernooien in te passen. Stel je voor als dat jaarlijks gebeurt, hoe gaan die nationale competities er dan uitzien en hoeveel vakantie gaan de grote spelers nog kunnen nemen voor ze aan een nieuw loodzwaar seizoen beginnen?”