'Eerste contacten zijn gelegd' - Roberto Martinez na Nations League dan toch naar Barcelona?

Roberto Martinez ontkende eerder deze week dat er iets rond hem zou spelen. De bondscoach van de Rode Duivels zou in beeld zijn als nieuwe trainer van Barcelona. En de rook daaromtrent wordt alleen maar groter. En waar rook is...

Want Goal.com, de grootste voetbalpublicatie ter wereld, laat nu weten dat de eerste contacten wel al gelegd zijn. Martinez zou de topkandidaat zijn om Ronald Koeman, die het waarschijnlijk niet lang meer zal trekken, op te volgen. Hij zou bij het bestuur hoger staan dan ex-speler Xavi, die zijn sporen nog moet verdienen.

Als het werkelijk tot onderhandelingen komt, zal het toch geen sinecure zijn voor de KBVB om hem aan boord te houden. Als Catalaan kan hij een aanbieding van Barça moeilijk naast zich neerleggen. Deze week liet hij wel nog weten dat er niets speelde, al liet hij al meerdere keren het achterste van zijn tong niet zien.

"Natuurlijk zijn er geruchten, die zijn er altijd - dat is normaal. Als je drie wedstrijden verliest, gaan de geruchten dat je je baan gaat verliezen… Als het goed gaat, als je goede resultaten hebt, zijn er ook geruchten. Maar er is niets om commentaar op te geven over mij op dit moment”, verkondigde Martinez.