RB Leipzig (tegenstander Club Brugge in CL komende dinsdag) maakt gehakt van Hertha en lijkt trein weer op de rails te hebben

Met 4 punten na 5 wedstrijden leek Club Brugge het Duitse RB Leipzig op een ideaal moment te treffen in de Champions League, maar daar is dit weekend verandering in gekomen.

Verlies tegen Mainz, Wolfsburg en Bayern. Een gelijkspel op het veld van FC Köln. Nee, het seizoen was neit bepaald goed begonnen voor RB Leipzig dat zonder Nagelsmann nog maar een schim leek te zijn van de vicekampioen die ze vorig seizoen uiteindelijk werden in de Bundesliga. In de Champions League gingen ze met 6-3 onderuit na een spektakelwedstrijd op het veld van Manchester City, wat geen schande is. En tegen een dwalend Leipzig leek Club Brugge wel iets te kunnen rapen maar ze lijken net op tijd terug de trein terug op de rails te hebben gekregen. Tegen Hertha BSC won RB Leipzig met maar liefst 6-0. Nkunku, Poulsen en Mukiele zorgden ervoor dat Leipzig al met 3-0 de rust in trok en na de rust legden ze er opnieuw drie in het mandje. Nkunku scoorde opnieuw, de andere twee doelpunten waren van Forsberg en Haidara. Nkunku qui régale cette aprem pic.twitter.com/neEVe5PrgF — Julien (@juliankafir7) September 25, 2021