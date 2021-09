Problemen met Harry Kane nog niet weg voor Tottenham: "Hij is zichzelf niet"

Tottenham verloor afgelopen weekend met 3-1 de Londense derby van Arsenal. Harry Kane kreeg de nodige kritiek over zich heen.

Tottenham werd in de eerste helft weggespeeld door de Gunners. Na de rust was het beter, maar toen was het kalf allang verdronken.

Harry Kane kreeg als spits de heel wat opmerkingen. "Kane ziet er allesbehalve gelukkig uit. Het ziet ernaar uit dat hij de situatie van afgelopen zomer nog met zich mee draagt. Hij is zichzelf niet, maar had alsnog twee of drie goals kunnen maken”, zegt Gary Neville bij Sky Sports.

Ook de trainer krijgt ervan langs. “De spelers van Spurs lijken een coach in de stijl van Mauricio Pochettino nodig te hebben, iemand die hoog druk wil zetten. En geen trainer die terugzakt en wil counteren."