Twee Premier League-teams willen Coutinho terug naar Engeland halen

Coutinho zit bij Barcelona meer op de bank dan hem lief is. De Braziliaan kijkt dan ook uit naar een nieuwe uitdaging. Arsenal en Tottenham bieden hem allebei de kans om terug te keren naar de premier League. De competitie waar hij zich voor het eerst etaleerde als echte topspeler bij Liverpool.

De twee Noord-Londense clubs zouden beiden geïnteresseerd zijn in een huurdeal in januari.

Arsenal and Tottenham are reportedly interested in bringing Philippe Coutinho back to the Premier League pic.twitter.com/8khdJuNZPE