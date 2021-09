Onuachu lijkt nog beter dan vorig seizoen, maar blijft met de voeten op de grond: "Ik profiteer van de speler rond mij"

Paul Onuachu zou dit seizoen wel eens dé kampioenenmaker van KRC Genk kunnen zijn. De Nigeriaanse aanvaller scoort aan de lopende band. Een transfer heeft hij voorlopig uit zijn hoofd gezet.

Het is wel een voorwaarde voor de titelkansen van KRC Genk: Paul Onuachu mag in januari onder geen enkel beding vertrekken. Met negen doelpunten uit evenveel wedstrijden is het belang van de aanvaller bij de Limburgers waanzinnig groot.

“Ik profiteer van de kwaliteiten van de spelers rond mij”, blijft Onuachu bescheiden in Het Laatste Nieuws. “Al is het belangrijkste voor mij dat ik mezelf elke dag push om beter te worden. Ik ben veeleisend. Ik speel zoals ik train. Die scherpte heb ik nodig om er te staan in de wedstrijden.

Die scherpte heb ik nodig om er te staan in de wedstrijden

En Onuachu staat er in de wedstrijden. Het lijkt zelfs dat de spits nog een pak beter staat te voetballen dan vorig seizoen. “Alles heeft met vertrouwen te maken. Ook al verlies ik het eerste duel van de wedstrijd, ik ga het niet proberen forceren. Ik heb ervaring genoeg om te weten dat de kansen zullen komen en dat ik ze zal afmaken.”