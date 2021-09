Legendarische aanvaller van Liverpool is overleden

Hunt scoorde tussen 1958 en 1969 286 officiële doelpunten voor Liverpool. Op 18 oktober 1992 ging Ian Rush daar echter overheen. In 1966 werd hij wereldkampioen met Engeland. Hunt speelde 34 interlands voor Engeland en scoorde 18 doelpunten. Hij speelde ook nog voor Bolton Wanderers.

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.