Icoon Strupar noemt drie namen waar Genk morgenavond voor moet oppassen

Genk treft morgenavond Dinamo Zagreb, de club waar ook icoon Branko Strupar nog voor speelde. De Kroaat komt morgen zelfs met de delegatie mee afgezakt naar Limburg. "Vraag me niet te kiezen, dat is zoals moeten kiezen tussen mijn drie kinderen", lacht hij in HBvL.

Ook Strupar heeft intussen al veel gehoord en gezien van die boomlange spits in de aanval bij Genk. "Hij is wel een fenomeen, iedereen vraagt naar hem in Kroatië. Ik vind het ongelooflijk dat hij nog in Genk rondloopt. Maar Genk is meer dan Onuachu, vooral offensief zie ik veel kwaliteit.”

Maar ook bij Zagreb loopt er wel wat talent rond. "Als Genk één fout niet mag maken, dan is het Dinamo onderschatten. Want ook al hebben ze uitsluitend uitgaande transfers gedaan, ze hebben nog steeds toptalenten rondlopen. Zeker aanvallend. Orsic scoorde vorig seizoen drie keer tegen Tottenham en is international."

"Net zoals Petkovic. Een complete speler. Hij heeft heel veel kwaliteiten, maar is geen diepe spits en ook geen 10. Een 9,5, ja. Mocht hij iets makkelijker scoren, dan zou het een absolute topper zijn. Luka Ivanusec schat ik het hoogst in. Rechtsbuiten, nog maar 22 en intussen ook lid van de nationale ploeg.”