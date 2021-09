Hans Vanaken schrijft geschiedenis met glansprestatie in de Champions League in Leipzig

Zijn prestatie tegen Leipzig was niet zomaar een hoogtepunt: Hans Vanaken heeft geschiedenis geschreven in de Champions League. Vanaken heeft in zijn laatste vier Champions League-duel telkens de weg naar doel gevonden en dat deed geen enkele Belg hem voor.

Vanaken is al jaren de draaischijf van Club Brugge, maar de voorbije weken heeft hij zowel bij Club als bij de Rode Duivels de stap gezet naar nog een hoger niveau. En vooral: Vanaken weet het doel tegenwoordig goed staan. Niet enkel in de competitie, maar ook in Europees verband. Koppel dat aan zijn twee laatste Champions League-wedstrijden uit de vorige campagne en je krijgt een indrukwekkende statistiek. Vanaken heeft nu al vier wedstrijden op rij de weg naar doel gevonden in de Champions League. De voorbije dertig jaar slaagde geen enkele andere Belgische voetballer daar in op het kampioenenbal. Vorig seizoen pikte Vanaken zijn doelpuntje mee van op de stip op de vijfde speeldag van de groepsfase: Club Brugge versloeg toen het Russische Zenit met 3-0. Op de slotspeeldag scoorde Vanaken de gelijkmaker uit bij Lazio Roma. Daar heeft hij inmiddels een patent op: dit seizoen was Vanaken ook goed voor de gelijkmaker thuis tegen PSG en uit bij Leipzig. Vanaken bood in Duitsland dan ook nog Rits de winnende treffer aan.