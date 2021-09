Jan Vertonghen en Benfica doen Barcelona pijn terwijl Cristiano Ronaldo in extremis Manchester United over de streep trekt

Jan Vertonghen doet Barcelona pijn met Benfica, Cristiano Ronaldo tovert en de Belgen van Wolfsburg kunnen de drie punten niet thuis houden. Een rondje Champions League!

Juventus - Chelsea (1-0)

Bij Chelsea stond natuurlijk Romelu Lukaku in de basis bij Chelsea. In de eerste helft werd niet gescoord. Het balbezit was voor Chelsea, maar de beste kansen waren toch voor de thuisploeg. Chiesa kwam het dichtst bij de 1-0.

Benfica - Barcelona (3-0)

Benfica begon de wedstrijd met Jan Vertonghen in de basis. Benfica ging de rust in met een 1-0 voorsprong dankzij Darwin Nunez. Het ging op hetzelde elan verder in de tweede helft want Rafa Silva maakte de 2-0 en Darwin Nunez zijn tweede van de avond om de stand op 3-0 te brengen.

Barcelona moest de wedstrijd nog met 10 uitspelen na rood van Eric Garcia.

Wolfsburg - Sevilla (1-1)

Bij Wolfsburg stonden er drie Belgen in de basis. Koen Casteels in doel, Sebastien Bornauw in de verdediging en Dodi Lukebakio achter de spits. De eerste helft werd er niet gescoord maar dit veranderde in de tweede helft.

In minuut 56 kwam Wolfsburg op voorsprong dankzij een doelpunt van Renato Steffen. Via de stip bracht Ivan Raketic de stand op gelijke hoogte in de 88ste minuut.

Manchester United - Villareal (2-1)

Cristiano Ronaldo werd recordhouder van het aantal wedstrijden in de Champions League. Dat kan je HIER lezen. Topscoorder was hij al en vandaag bezorgde hij zijn ploeg de winst in minuut 97.

Red Bull Salzburg - Lille OSC (2-1)

Bayern München - Dinamo Kiev (5-0)