Cristiano Ronaldo heeft wederom een record beet

Cristiano Ronaldo heeft weeral een record te pakken. Nog nooit speelde er iemand zoveel wedstrijden in de Champions League als hem.

Cristiano Ronaldo is een fenomeen dat kan niemand ontkennen. Nu heeft hij weer een nieuwe record te pakken. De Portugees van Manchester United speelt tegen Villareal zijn 178ste wedstrijd in de Champions League. Zo springt hij over de vorige recordhouder, Iker Casillas, die jarenlang het doel verdedigde van Real Madrid.

Ronaldo doet dit seizoen weer een gooi naar de eindwinst in de Champions League. Hij won deze maar liefst al vijfmaal. De eerste maal was met Manchester United in 2008. Nadien volgde nog viermaal de eindwinst met Real Madrid in 2014, 2016, 2017 en 2018.

Hij maakte in die 177 wedstrijden al 134 doelpunten. Een waanzinnig aantal voor de aanvaller van Manchester United.