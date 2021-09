📷 Match achter gesloten deuren voor Antwerp? Vuurpijlen, voetzoekers en geweld na het tegendoelpunt

Op het veld maakte Antwerp deze avond een behoorlijke indruk tegen Frankfurt, maar The Great Old blijft wel met lege handen achter. Naast het veld liep het wel behoorlijk mis bij de aanhang van Antwerp.

Zo was er net voor de start van de match een vurig sfeertje op de Bosuil. Heel wat supporters hadden Bengaals vuur bij, waardoor er in het stadion enkele minuten niets te zien was door de rook van deze vuurpijlen.

Daarna ging het beter, maar bij de start van de tweede helft liep het opnieuw mis. Zo werden er enkele voetzoekers door de Antwerp-supporters op het veld gegooid. Eentje kwam zeer dicht bij Kevin Trapp en de keeper moest zelfs even gaan liggen toen deze voetzoeker af ging. De Duitse doelman kon wel verder.

Ook bij het tegendoelpunt in de allerlaatste minuut, lieten enkele supporters zich van hun slechtste kant zien. Er zaten namelijk enkele supporters van Frankfurt in de tribunes van de thuissupporters en toen zij het doelpunt begonnen te vieren, sloeg het in het verkeerde keelgat bij de aanhang van Antwerp. Zoals u op het filmpje kan zien, loopt het bijna serieus uit de hand.

Wat volgt er nu voor Antwerp? Op de persconferentie werd aangegeven dat The Great Old misschien een match achter gesloten deuren zal moeten spelen. "We houden er rekening mee. We hebben nu zo lang zonder onze mooie supporters gespeeld en eindelijk zijn we terug met volle capaciteit en dan gebeurt zoiets. Hoop dat de mensen buiten die het hebben veroorzaakt met een slecht gevoel naar huis gaan", aldus trainer Priske op de persconferentie na de match.

Samenvatting van de avond:@Eintracht was baas op het veld, rond het stadion en in het stadion ! pic.twitter.com/hrDZXiY5ty — Pseudo ! (@_de_meyer_) September 30, 2021

An Antwerp fan threw a firework at Kevin Trapp and it exploded at his feet... pic.twitter.com/ksJDPkHpaY — DAZN Canada (@DAZN_CA) September 30, 2021