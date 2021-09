'Bayern München hoest met plezier veertig miljoen euro op voor goudhaantje van Ajax'

Bayern München heeft Antony zo goed als beet. De winger van AFC Ajax zal binnenkort de overstap maken naar Beieren. Al moet er eerst nog een andere horde genomen worden.

Volgens Duitse media hebben Bayern München en Antony een mondeling akkoord. Der Rekordmeister moet nog rond de tafel met AFC Ajax, maar de vraagprijs van veertig miljoen euro lijkt geen struikelblok te vormen.

Al wil Bayern München pas schakelen als Kingsley Coman een nieuwe club heeft gevonden. De 23-jarige winger komt niet langer in de plannen van de Duitse grootmacht voor. Momenteel is het onduidelijk of Antony deze winter al zal verhuizen of dat de transfer pas voor na het seizoen is.