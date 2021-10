Heynen scherp na zware nederlaag tegen Zagreb: "Gevoel dat zij het meer wilden"

Genk-kapitein Bryan Heynen wond er geen doekjes om na de pijnlijke nederlaag tegen Dinamo Zagreb. Hij zag Genk te veel fouten maken, collectief en individueel.

“Het was een heel vervelende avond. We krijgen 2 penalty’s tegen en ze scoren na balverlies bij ons. Onze eigen fouten werden afgestraft. We hadden kracht moeten putten uit mijn schot tegen de paal, maar niet veel later kwam er een penalty en dat maakte het alleen maar moeilijker", zuchtte hij achteraf.

"We zijn met goede moed aan de tweede helft begonnen, maar toen kregen we weer een penalty en een rode kaart. Uiteindelijk telt de score en zij winnen hier met 0-3. Wij verdienden zeker 1 of 2 doelpunten, maar het zat allemaal een beetje tegen vandaag. Ik had het gevoel dat zij het ook meer wilden dan wij. We mogen niet te lang blijven stilstaan bij deze wedstrijd, er zijn ook goede dingen gebeurd.”