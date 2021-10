Geen Vanheusden, Benteke en Vermaelen: Martinez verklaart hun afwezigheid

Roberto Martinez wou niet spreken over de geruchten dat hij naar Barcelona zou kunnen: "Het gaat nu niet om mij persoonlijk!", liet hij duidelijk verstaan. Waar het wel om ging: de keuzes die hij maakte.

Martinez riep slechts vier centrale verdedigers op. Weinig, gezien de Duivels met drie centraal achteraan spelen. Maar ook Castagne kan daar inspringen. "Het is nooit de perfecte situatie in voetbal. Vermaelen is er niet bij door de quarantaineregels in Japan. Het was onmogelijk om hem op te roepen."

En Zinho Vanheusden? "Vanheusden heeft de voorbije twee dagen niet kunnen trainen. We weten niet hoe dat gaat evolueren en we moesten de kern aankondigen. Hij is nu niet in conditie, maar we houden hem in het oog. Je weet nooit welke blessures er nog komen dit weekend."

"Ja, we zitten krap in de verdedigers, maar we zijn hoopvol voor de toekomst. We gaan nu bouwen rond Vertonghen en Alderweireld, twee verdedigers op hoog niveau en met heel veel ervaring. We stomen jongens klaar bij de U21."

Ook Christian Benteke loopt er niet bij. "We moesten keuzes maken. We hebben elke positie dubbel bezet en met Michy en Romelu hebben we twee centrale aanvallers. Lukebakio en De Ketelaere kunnen daar ook spelen. We hebben genoeg opties met verschillende profielen. Christian heeft niets verkeerd gedaan, maar we moesten de kern reduceren."