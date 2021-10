🎥 Invallen en drie keer scoren: Harry Kane doet Europees wat niet lukt in de Premier League

Tottenham speelde gisteren tegen NS Mura. Het werd 5-1 na een hattrick van invaller Harry Kane.

Dat Harry Kane dit seizoen niet aan zijn beste seizoen bij Tottenham begonnen is verbaast eigenlijk niemand. De Engelse spits werd heel de zomer lang genoemd bij Manchester City, maar uiteindelijk kwam het niet tot een transfer. Tot gisteren kon Kane slechts twee keer scoren en dat was in de kwalificatie voor de Conference League.

Tottenham begon zeer sterk aan de wedstrijd gisteren. Na amper acht minuten stonden de Spurs al 2-0 voor. Iets voor het uur konden de Slovenen van Mura een aansluitingstreffer maken. Toen besliste coach Nuno dat het tijd was om Kane op het veld te zetten. Als invaller maakte hij een zuivere hattrick. "Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik vanavond in actie zou komen, maar het was leuk om te spelen. Hopelijk neem ik dit gevoel mee naar de competitie", verklaarde de spits.