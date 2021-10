🎥 Jürgen Klopp begint symbolisch aan de renovatie van Anfield

Liverpool is van plan om zijn stadion met 7.000 plaatsen uit te breiden. Dat zou de totale capaciteit van Anfield naar 61.000 brengen. Deze ochtend begon trainer Jürgen Klopp symbolisch met de schop aan de werken.

Liverpool-directeur Andy Hughes ziet de uitbreiding als "een enorme mijlpaal". De werken zullen de club 60 miljoen pond kosten. Ze hopen tegen de zomer van 2023 klaar te zijn, dus voor de fans van Liverpool is het nog even wachten tot ze het nieuwe Anfield kunnen bewonderen.

Jurgen Klopp marked work officially getting underway on Liverpool's Anfield Road Stand redevelopment project, with a ground-breaking ceremony to celebrate the eventual growth of the stadium to 61,000 capacity 🏟️ pic.twitter.com/yitYlzxMHI