Politie-interventie bij Diego Costa, er is sprake van witwassen

Gisteren vond er een politie-interventie plaats bij Diego Costa in Brazilië. Er wordt gezegd dat het gaat over het witwassen van geld.

Diego Costa, aan de slag bij Atlético Mineiro in Brazilië, was gisteren het doelwit van een politie-interventie. De politie viel binnen omdat ze de Spaanse spits ervan verdenken geld wit te wassen via goksites. De politie van de staat Sergipe verklaarde dat een niet-genoemde speler "verondersteld wordt aan het hoofd te staan ​​van de financiering van een crimineel systeem".

Bronnen Globo Esporte en Lance bevestigden dat het weldegelijk gaat om de voormalige spits van Chelsea en Atletico Madrid. Volgende week wordt hij 33, maar dat zou wel eens een verjaardag in mineur kunnen worden.