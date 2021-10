Werk aan de winkel voor de defensie van Manchester United: triest record van in 1971 komt zeer dichtbij voor de Engelse topclub

Manchester United haalde de voorbije zomer Raphael Varane binnen, maar het heeft er voorlopig nog niet voor gezorgd dat de Engelse topclub minder tegendoelpunten slikt. Er zit zelfs een negatief record aan te komen voor Manchester United.

Zo hebben ze deze zaterdag voor de negende keer op rij een tegendoelpunt geslikt op Old Trafford. Zeer opmerkelijk als je weet dat het geleden is van 1971 dat Manchester United zo veel tegendoelpunten te verwerken kreeg in eigen huis.

In 1971 waren het wel tien wedstrijden op rij met een tegendoelpunt, dus voorlopig zitten de Mancunians nog niet aan het negatieve record, maar de volgende thuismatch in de Premier League is wel tegen Liverpool. Benieuwd of Manchester United in de topper tegen Liverpool wel de nul gaat kunnen houden in eigen huis.